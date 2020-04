Genova – Calano ancora i decessi in Liguria mentre cresce, seppur lentamente, il numero dei positivi sul territorio regionale.

A oggi, sono 5.119 gli attualmente positivi, 35 in più rispetto alla giornata di ieri.

Diminuiscono sensibilmente gli ospedalizzati, che scendono di 38 unità facendo fermare il contatore dei ricoveri a 799.

Diminuzione anche per i pazienti della Terapia Intensiva, 81 in totale, due in meno rispetto a ieri.

I pazienti positivi al Covid ma curati a domicilio sono invece 2.772 a domicilio (+29).

Rallenta il numero dei decessi. In 24 ore sono state 13 le persone rimaste vittima dell’infezione da Coronavirus, portando il numero complessivo da inizio emergenza a 1.139.