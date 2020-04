Genova – Continua il lento calo dei nuovi contagi da coronavirus in Liguria ma il numero dei decessi resta piuttosto alto. Il punto della situazione odierna riguardo l’emergenza covid 19 non si discosta dai precedenti anche se il trend è comunque positivo.

Il numero dei test effettuati è di 47.220 con 1501 esami in più rispetto a ieri.

Il numero dei contagiati dal coronavirus raggiunge quota 5.166 con 47 contagi più di ieri.

Stabile su valori troppo alti il numero dei decessi che, in Liguria, ha raggiunto le 1.150 unità con ben 11 decessi nelle ultime 24 ore.

Questo il numero dei casi segnalati per singola Provincia:

SAVONA 838

LA SPEZIA 353

IMPERIA 924

GENOVA 3046

altro/in fase di verifica 5

Il numero dei pazienti resta in calo tranne all’ospedale Galliera di Genova dove, comunque, da due giorni non si registrano decessi.

Numero ospedalizzati per singolo punto covid:

ASL1 137

ASL2 116

Ospedale Policlinico San Martino 156 21 -10

Ospedale Evangelico 28 2 -1

Ospedale Galliera 100 2 5

Ospedale Gaslini 5 0 0

ASL 3 Villa Scassi 109

ASL 3 Gallino 0

ASL3 Micone 0

ASL3 Colletta 0

ASL4 Sestri Levante 56

ASL4 Lavagna 0

ASL5 60

Pazienti al Domicilio (isolamento domiciliare) 2809 (37 più di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1590 (42 più di ieri)

Cresce anche il numero dei guariti con 2 test consecutivi e negativi con 59 nuovi pazienti in più rispetto a ieri ed un totale complessivo di 1571

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 143

ASL 2 593

ASL 3 476

ASL 4 357

ASL 5 377

Liguria 1946