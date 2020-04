Genova – Niente decessi per coronavirus all’ospedale Galliera nelle ultime 24 ore e per il secondo giorno consecutivo.

A comunicare la buona notizia la direzione del nosocomio e la Asl 3 Genovese che evidenziano il risultato positivo che lascia ben sperare per il graduale rientro dell’emergenza coronavirus.

Nelle ultime 48 ore, infatti, nell’ospedale Galliera non si sono registrati decessi e cala il numero dei ricoverati.

Naturalmente la buona notizia non deve indurre a pensare che l’emergenza sia terminata ed occorre ancora mantenere scrupolosamente il rispetto dei divieti e delle prescrizioni per evitare un nuovo picco dei contagi che riporterebbe la situazione al livello iniziale.