La Spezia – Terzo giorno consecutivo senza decessi da coronavirus negli ospedali della provincia di La Spezia. A dare la buona notizia la direzione sanitaria del presidio ospedaliero della Asl 5.

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi come nelle 48 precedenti. Un segnale molto positivo ed incoraggiante per l’evoluzione positiva dell’emergenza coronavirus in Liguria.

Le autorità sanitarie invitano alla calma e a proseguire il rispetto delle norme di auto-isolamento che hanno permesso di raggiungere questo risultato.

Un aumento dell’esposizione al possibile contagio da coronavirus potrebbe portare ad un picco di contagi nei prossimi giorni.