Genova – Aumenta il numero dei positivi al Coronavirus in Liguria.

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati 186, 53 in più rispetto alla giornata di ieri.

Gli attualmente positivi in regione sono 5.279, 98 in più rispetto a quanto registrato nella giornata di venerdì 1 maggio, dove per la prima volta dall’inizio della pandemia, il numero ha fatto segnare una diminuzione.

Continua il costante decremento dei pazienti seguiti in ospedale, oggi 715, 19 in meno rispetto alla giornata precedente, mentre rimangono stabili i numeri della Terapia Intensiva con 68 pazienti seguiti nei presidi ospedalieri del territorio.