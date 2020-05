Genova – Mascherine gratis nelle Farmacie da mercoledì 6 maggio, una seconda distribuzione lunedì 11 maggio e continua la distribuzione nelle cassette delle lettere per chi non le ha ricevute e ha scritto alla email della Regione Liguria per segnalare il disservizio.

L’annuncio è stato fatto dall’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone che è tornato sull’argomento per chiarire ciò che sta avvenendo in Liguria per quanto concerne l’incentivo all’uso dei dispositivi di sicurezza individuali.

Chi non ha ricevuto le mascherine nella cassetta postale può segnalare il disguido all’indirizzo email segnalazionimascherineliguria@gmail.com e potrà ricevere quando promesso entro breve.

“Fino a martedì – ha aggiunto Giampedrone – andremo avanti con la consegna di 100mila pezzi da parte di Poste Italiane a coloro che ci hanno segnalato di non averle ricevute”.

Da mercoledì mattina partirà la distribuzione gratuita di una prima tranche da 500mila mascherine chirurgiche elle farmacie: si dovrà essere residenti in Liguria e avere con sé la tessera sanitaria.

Una seconda tranche da ulteriori 500mila pezzi verrà distribuita da lunedì 11 maggio.

La Regione Liguria, tenuto conto che da oggi questo dispositivo sarà obbligatorio secondo quanto previsto dal Dpcm nazionale, valuta anche che dovrà essere applicata la disposizione annunciata dal Commissario Arcuri sulla possibilità di acquistare le mascherine a 0,50 euro, sia nelle farmacie che nei centri della grande distribuzione.