Genova – Disagi per il traffico locale e rubinetti a secco nella zona per la rottura di una grossa condotta dell’acqua nella zona della Stazione di Brignole.

La rottura è avvenuta questa mattina, alle prime luci dell’alba, e un’enorme quantità d’acque si è riversata per strada provocando l’allagamento di parte della sede stradale davanti alla stazione e in piazza Verdi.

Sul posto sono accorsi i tecnici di Iren che hanno subito iniziato i lavori di riparazione ma è stato necessario modificare la circolazione della zona.

Disagi anche per molte abitazioni della zona che sono rimaste a secco a causa del guasto.