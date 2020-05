Andora – I vigili del fuoco di Savona sono intervenuti ieri notte, attorno alle 23,30 sulla spiaggia di Andora per le numerose segnalazioni di un incendio arrivate ai centralini di emergenza.

Qualcuno, vedendo fiamme sulla spiaggia ha pensato ad un incendio in uno stabilimento ed ha allertato i pompieri che, al loro arrivo, hanno trovato solo una catasta di legname cui er stato dato fuoco.

Un’operazione forse realizzata da chi, volendo tenere pulita la spiaggia dai detriti portati dall’ultima mareggiata, non ha tenuto conto dei divieti.

I pompieri hanno spento le fiamme e bonificato l’area e sono in corso indagini per risalire all’autore del rogo illegale.

Il suo gesto ha messo in allarme la popolazione e fatto intervenire squadre di vigili del fuoco che potevano essere necessarie altrove.