Genova – Cala anche oggi il numero degli attualmente positivi in Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore il numero è sceso di 85 unità per un totale di 5.090 affetti da Covid-19.

Nel corso dell’ultima giornata sono stati riscontrati altri 76 nuovi positivi per un totale di contagiati da inizio emergenza di 8.549.

Calano i pazienti ospedalizzati. In 24 ore sono stati 44 in meno per un totale di 607 affetti da Coronavirus seguiti in ospedale.

Di questi, 59 sono in terapia intensiva (-9 UTI)