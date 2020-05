Genova – Proseguirà anche oggi e sino ad esaurimento delle disponibilità, la distribuzione gratuita nelle Farmacie della Liguria delle mascherine gratuite acquistate da Regione Liguria con i fondi delle tasse pagate dai Contribuenti.

Dopo i disagi iniziali di ieri mattina, con il blocco dei terminali per confermare l’identità del richiedente ed evitare che potesse andare a ritirare un altro pacchetto di mascherine, la situazione si è normalizzata.

“Sono 90mila le persone che hanno ritirato oggi in farmacia il pacchetto di due mascherine – riferisce l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone – quindi sono 180mila quelle distribuite sulle 500mila disponibili, altri 250mila pezzi saranno disponibili da lunedì. La distribuzione è stata ordinata, condotta con senso di responsabilità dai cittadini, non ci sono stati anche gli assembramenti di fronte alle farmacie, come avevamo chiesto. Solo un piccolo blackout del sistema informatico che gestisce la presa in carico all’apertura delle farmacie, che ha comportato qualche ritardo, ma tutto si è risolto in fretta e i numeri lo dimostrano”.

La distribuzione proseguirà nei prossimi giorni e sino ad esaurimento delle scorte ma Regione Liguria fa notare che la distribuzione a pagamento a 50 centesimi annunciata dal governo non è ancora cominciata.

“Siamo preoccupati – ha spiegato Giampedrone – perché al termine dei 3,5 milioni di mascherine che abbiamo acquisito direttamente non potremo più tornare sul mercato, con il prezzo calmierato. Una buona idea, ma è chiaro che se le mascherine non saranno in distribuzione, la loro obbligatorietà sarà problematica”.