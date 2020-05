Genova – Colpo di scena alla Curia genovese dove l’arcivescovo Angelo Bagnasco lascia e dove arriverà a breve padre Marco Tasca, 62 anni, dell’ordine di frati francescani.

L’ormai ex Angelo Bagnasco ha salutato oggi la città con una cerimonia in Curia ed entro tre mesi dovrebbe arrivare il nuovo arcivescovo.

Bagnasco aveva presentato le sue dimissioni “di rito” al compimento dei 77 anni ma non era prevista una sua sostituzione in così breve termine.

Papa Francesco ha invece accettato la “rinuncia” e lo ha sostituito con il nuovo prelato che arriva da altra formazione come ministro generale dell’Ordine dei Frati minori francescani.

Padre Marco Tasca, nel suo primo messaggio ai genovesi ha dichiarato: “il mio cuore è rivolto all’ascolto e all’accoglienza”.

Bagnasco non lascerà Genova ma si ritirerà nella Casa del Clero e proseguirà sino al 2021, il suo mandato di presidente del consiglio europeo dei vescovi.

Era stato nominato arcivescovo di Genova da Papa Benedetto XV, nel 2006, diventando poi presidente della CEI, la conferenza episcopale italiana dal 2007 al 2016.