Genova – Sirene “a lutto” ieri sera, alle 22,59, nel Porto di Genova, per ricordare la tragedia del crollo della Torre Piloti.

All’ora dell’impatto tra la Jolly Nero in manovra e la Torre Piloti, le navi presenti nel porto hanno suonato le sirene con un lamento rivolto alle nove vittime e alle Istituzioni che, a sette anni dalla tragedia, ancora non hanno dato verità e Giustizia ai familiari e una nuova Torre al porto.