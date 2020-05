Genova – Prolungata sino a domani, martedì 12 maggio, l’allerta gialla per maltempo diramata dalla Protezione Civile regionale su previsioni di Arpal.

E’ in atto sulla Liguria la prevista fase di maltempo con piogge, rovesci, temporali e venti forti con raffiche di burrasca. Alla luce delle ultime uscite dei modelli previsionali e di quanto accaduto nelle ultime ore

ARPAL ha prolungato l’Allerta gialle per piogge diffuse e temporali. Questa la nuova scansione oraria:

Ponente ed Entroterra di Centro Ponente (ZONE A, D) fino alle 18 di oggi, lunedì 11 maggio

Centro e entroterra di centro levante (ZONE B, E) fino alla mezzanotte di oggi

Levante (ZONA C) fino alle 3 di domani, martedì 12 maggio

In tutte le zone sono interessati dall’allerta i bacini di piccoli e medi; sono in allerta gialla solo i bacini grandi della zona A fino alle ore 16 di oggi.

Da ieri sera le piogge bagnano un po’ tutta la Liguria con minore interessamento, finora, del Levante regionale. Le precipitazioni più significative, generalmente moderate, localmente forti, si registrano nel centro Ponente con cumulate (aggiornate alle ore 11.45) da inizio evento di:

128 millimetri a Passo Ghimbegna

125 a Triora

114.4 a Poggio Fearza

110.8 a Sella di Gouta

109.2 a Colle di Nava

107.6 a Pornassio, tutte nell’imperiese.

130,2 Barbagelata (Lorsica, Genova)

102.4 al Colle del Melogno

102 a Piampaludo (Sassello)

97.8 a Alto Madonna del Lago)

95 millimetri a Prai (Campo Ligure)

73.8 a Viganego (Bargagli)

58.8 millimetri a Sella Giassina (Neirone, Genova)

24,6Cuccarello (Sesta Godano) ha raccolto 24.6 millimetri.

Per le cumulate orarie vanno segnalati i 39.2 millimetri di Passo Ghimbegna (Triora, Imperia) dove, tra le 8 e le 8.15 sono caduti 13 mil limetri. A Triora registrati 33.6 millimetri in un’ora, a Ventimiglia 33. Le precipitazioni hanno innalzato i livelli idrometrici dei corsi d’acqua di Ponente (Roya, Nervia, Argentina, Impero, Centa) , soprattutto nelle parti medio basse, con l’Argentina che, a Montalto Carpasio, ha superato la prima soglia rientrando poi rapidamente. I venti sono forti meridionali con raffiche di burrasca: a Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova), toccati i 119.5 km/h, a Fontana Fresca (Sori, Genova) 116.6 mentre a Genova raffica massima di 87.5 km/h a Punta Vagno.

Il fronte vero e proprio sta, dunque, attraversando la regione (con una prima attenuazione dei fenomeni sul centro Ponente) ed è seguito da aria instabile che favorirà ancora rovesci e temporali forti che, sul centro Levante, potranno insistere fino alla sera e le prime ore della notte.. L’instabilità, seppur attenuata, ci accompagnerà anche nella giornata di domani, martedì 12 maggio. I venti continueranno ad essere forti meridionali con raffiche di burrasca mentre il mare sarà agitato per onda da Sud-Sud Ovest, su tutte le zone fino a domattina sul Levante.

Ecco i fenomeni previsti per oggi e i prossimi due giorni e descritti dall’AVVISO METEOROLOGICO emesso oggi:

OGGI LUNEDI’ 11 MAGGIO: il fronte perturbato attraversa la regione da Ovest verso Est determinando precipitazioni diffuse ed alta probabilità di temporali forti o organizzati. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire da Ponente, nel corso della notte anche a Levante con residua instabilità. Venti forti da Sud, Sud-Ovest con possibili raffiche di burrasca 70-80 km/h in particolare sui rilievi e capi esposti. Mare localmente agitato per onda da Sud, Sud-Ovest su tutte le coste.

DOMANI MARTEDI’ 12 MAGGIO: Residua instabilità con rovesci e temporali forti o organizzati fino al primo mattino su C, poi dalle ore centrali fenomeni sparsi anche nelle aree interne delle restanti zone. Fino al mattino possibili raffiche fino 40-50 km/h da Sud-Ovest sui capi esposti di A e C. Mare agitato al mattino su C per onda lunga da Sud-Ovest (periodo 8 sec.), in graduale attenuazione.

DOPODOMANI MERCOLEDI’ 13 MAGGIO: un nuovo passaggio perturbato determinerà precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale moderato. Venti in rinforzo da Nord, Nord-Ovest con raffiche fino 50-60 km/h su D e parte occidentale di B, da Nord, Nord-Est con raffiche fino 70-80 km/h su A da Est, Sud-Est con raffiche fino 40-50 km/h su C, E e parte orientale di B.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia