Genova – Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova la donna che all’alba è caduta dalla finestra della sua abitazione in via Giro del Vento, a Bolzento.

Secondo quanto finora riportato, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 4.30 del mattino ma sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine.

A far scattare l’allarme sono state le segnalazioni da parte dei residenti della zona, queste hanno permesso ai sanitari del 118 di accorrere sul luogo dell’incidente e soccorrere la donna.