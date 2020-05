Genova – La Liguria è pronta a ripartire.

Da domani, lunedì 18 maggio, saranno previste le riaperture di bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri e, in anticipo rispetto alle altre regioni, le palestre.

L’ordinanza per regolamentare la riapertura, come ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti, è pronta e sarò firmata non appena arriverà il decreto del presidente del Consiglio.

Saracinesche su per il commercio al dettaglio, per gli esercizi della ristorazione come bar, ristoranti, ma anche hamburgerie, gelaterie, pub e tutte le attività del settore.

Apertura anche per musei e biblioteche, per parchi, giardini e aree attrezzate, per i mercati e per i tirocini extracurricolari, assimilabili al lavoro.

Via libera anche per attività ricettive, bed & breakfas e campeggi.

Si dovrà attendere mercoledì per la riapertura delle scuole guida.

“Chi aprirà lo farà seguendo regole chiare e uguali per tutti contenute nel documento approvato all’unanimità durante la Conferenza dei Governatori Regionali” ha aggiunto il presidente alla fine del suo intervento dalla Sala della Trasparenza nel Palazzo della Regione.

