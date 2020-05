Genova – Proseguono alla luce delle fotoelettriche, sul monte Gazzo, le ricerche del 46enne appassionato escursionista, scomparso nella zona ormai da diverse ore.

L’uomo, un operaio con la passione per le lunghe passeggiate, si è allontanato da casa per una passeggiata sul monte Gazzo ma non ha più fatto ritorno e la moglie, spaventata, ha chiamato i soccorsi.

Nel pomeriggio si è alzato in volo anche un drone per cercare nelle zone più impervie del monte e le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno perlustrato tutti i sentieri e gli anfratti naturali.

Ancora non si ha nessuna notizia dell’uomo e il trascorrere delle ore senza una notizia fa temere per il peggio.

Le ricerche proseguiranno ad oltranza.