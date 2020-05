Genova – “La mascherina obbligatoria è questione di buon senso”.

Ha esordito così il sindaco di Genova Marco Bucci durante la consueta conferenza stampa alla Sala della Trasparenza nel palazzo della Regione.

Affrontando il tema dell’obbligo dei dispositivi di protezione individuale, il primo cittadino ha spiegato i motivi che lo hanno portato verso l’ordinanza comunale.

“Andiamo incontro alle riaperture, siamo al 95% della produttività. Se sto passeggiando da solo al Forte Sperone e non c’è nessuno, o sono con mia moglie o con chi abita con me, è normale che possa non tenere la mascherina. Ma se cammino in via XX settembre, con la gente, non posso stare senza mascherina. E’ una questione di rispetto ma sta al buon senso dei cittadini, di tutti noi, l’utilizzo dei dispositivi”.