Genova – E’ partito questa mattina dallo stabilimento Ex Ilva di Cornigliano il corteo dei lavoratori Ancelor Mittal, in sciopero da venerdì contro la cassa integrazione adottata dall’azienda.

Per gli operai, infatti, l’utilizzo che l’azienda sta facendo a proposito della cassa integrazione legata all’emergenza sarebbe illegittimo.

La Fiom-Cgil di Genova ha denunciato questo utilizzo illegittimo, sostenendo che gli ordini commerciali arrivano all’azienda e quindi esistono le condizioni per il rientro dei lavoratori.

Poco dopo le 9.00 di questa mattina i lavoratori hanno iniziato a muoversi verso la Prefettura, dove dovrebbero arrivare in tarda mattinata.

Nonostante il divieto di manifestazioni, presente nel decreto del governo, gli operai hanno deciso di scendere in strada ugualmente, indossando le mascherine e mantenendo il distanziamento sociale.

Il percorso del corteo è il seguente:

Via Cornigliano, piazza Massena, ponte Cornigliano, via Degola, piazza Montano, via Cantore, via Buozzi, via Gramsci, via delle Fontane, piazza dell’Annunziata, gallerie Garibaldi e Bixio, piazza Corvetto, via Roma.