Genova – Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio, all’interno della galleria Mameli che collega Albaro con la Foce.

Il centauro deceduto si chiamava Emanuele Bonzani ed aveva 53 anni. Ancora da accertare le circostanze dell’impatto, violentissimo, tra il Suv che procedeva in direzione levante e lo scooter di Bonzani che, invece, procedeva in direzione centro.

Lo scooter con l’uomo a bordo è stato trascinato sino al muro della galleria e letteralmente schiacciato dall’enorme e pesante Suv.

I soccorritori, giunti dalla vicina sede della Croce Bianca Genovese, hanno trovato l’uomo in condizioni disperate e poco dopo il ricovero è deceduto per le gravissime ferite riportate.

Il conducente del potente Suv, un 46enne, è risultato negativo al test che rileva l’eventuale uso di alcolici o stupefacenti.