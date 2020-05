Genova – Tornano a crescere di numero i decessi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a causa del contagio da coronavirus.

Dopo qualche giorno di riduzione sensibile del numero delle vittime registrate negli ospedali della Liguria, i decessi tornano a salire e a far aumentare le preoccupazioni di chi ha la responsabilità della salute pubblica.

Questa, zona per zona, la situazione nelle ultime 24 ore:

ASL 1 Imperia

Segnala un decesso: un uomo di 85 anni, residente in provincia di Imperia e deceduto il 20 maggio all’Ospedale di Sanremo.

ASL 2 Savona

Segnala un decesso (Presidio di Levante): un uomo di 88 anni della Provincia di Savona

ASL 3 Genova

L’Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: un uomo di 89 anni, con comorbidità, deceduto il 19/5/2020 nel reparto di PS/OBI

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Segnala tre decessi:

• donna, di Bogliasco, 84 anni, decesso avvenuto il 19 maggio presso Malattie Infettive

• uomo, di Genova, 86 anni, decesso avvenuto il 19 maggio presso Malattie Infettive

• uomo, di Genova, 80 anni, decesso avvenuto il 20 maggio presso Malattie Infettive

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 2 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

• un paziente residente a Genova di 89 anni, presso il reparto di Malattie Infettive

• una paziente residente a Camogli di 87 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso