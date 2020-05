Genova – Cala il numero degli attualmente positivi in Liguria ma anche oggi si registrano 45 nuovi contagi.

Gli attualmente positivi in regione sono 4.048, 140 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Scende il numero dei pazienti ospedalizzati, 17 in meno per un totale di 288 persone; di queste 19 in terapia intensiva (-3).

Cala di 150 unità il numero dei pazienti seguiti a domicilio che passa da 1770 a 1.620.

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.140 (+27) mentre i guariti non più positivi sono 3.934 (+175).

45 i nuovi positivi della giornata che portano ad accrescere il conto dei casi totali da inizio della pandemia per un totale di 9.387.