Genova – Sono stati attimi di paura quelli che questo pomeriggio hanno seguito l’esplosione che si è verificata in salita Pollaiuoli.

Intorno alle 15.00, probabilmente per una fuga di gas, i tombini della via sono saltati a catena.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i tecnici della rete insieme ai sanitari del 118.

L’esplosione non ha provocato feriti, in via precauzionale sono stati fatti evacuare alcuni locali della zona.

L’esplosione ha causato un black out che ha coinvolto il quartiere lasciando diversi palazzi e attività senza corrente fino alle 16.30 circa.