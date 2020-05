Busalla – Indagini in corso sulla morte dell’uomo di 64 anni trovato agonizzante nel greto del torrente Scrivia.

Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se l’uomo, come sembra, sia vittima di un malore o se vi siano delle responsabilità per la sua morte.

Alcuni passanti hanno notato la presenza della persona nelle acque basse del corso d’acqua ed hanno subito chiamato i soccorsi e quando l’ambulanza è arrivata sembra che l’uomo fosse ancora vivo ma che sia poi deceduto per le gravi ferite riportate nella caduta.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e se vi siano segni di violenza sul corpo che potrebbero far pensare ad una aggressione o, ancora, se vi siano segni di un improvviso malore.