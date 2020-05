Genova – Brutte notizie per chi ha comprato o sta comprando biciclette, monopattini elettrici o altri mezzi per i quali scatterebbe il bonus fino a 500 euro. Il rischio di un “click day”, con le domande per il bonus inviate in un determinato giorno e con la possibilità di un gigantesco blocco dei server, è dietro l’angolo.

A copertura dei bonus, infatti, sono stati stanziati 120milioni di euro, ma le richieste potrebbero di gran lunga superare la disponibilità economica e per molti dei richiedenti potrebbe non esserci nulla.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli che, in audizione al Senato, ha chiesto al suo Governo di stanziare “più risorse”.

Considerando un bonus medio di circa 250 euro, infatti, gli italiani che lo potrebbero ottenere sono circa 480mila.

Al vaglio anche la possibilità che le somme vengano “suddivise” tra le richieste ma il rischio, anche in questo caso è che chi ha già comprato il mezzo, si ritrovi a ricevere poche decine di euro invece del consistente bonus immaginato e sperato.