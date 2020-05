Genova – Il casello di Genova Est sull’autostrada A12 Genova – Livorno ha riaperto regolarmente l’attività questa mattina all’alba. Intorno alle 5,30 le prime auto hanno ricominciato a passare dopo 4 giorni di ritardo sui tempi iniziali previsti per i controlli sulla galleria Campursone II.

Restano i disagi per chi viaggia da e per la A7 Genova Milano a causa della chiusura, sempre per verifiche sulle gallerie del tratto, del raccordo tra la A12 e la A7.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di controllo secondo questa tabella:

Mercoled’ 27 maggio

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla in entrata per chi è diretto verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Genova Prà e Genova Aeroporto, verso Genova, per attività di ispezione delle gallerie “Pallavicini Doria”, “Lupo”, “Rexello”, “San Paolo della Croce” e “Pegli”.

Data la particolare conformazione del tratto, in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si va utasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso verrà mantenuta

l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Genova Pra’;

-chiusura della stazione di Celle Ligure, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Varazze.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto compreso tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova per attività di ispezione delle gallerie “Torbella” e “Rivarolo II”.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire le attività in galleria, oltre l’orario previsto, con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari.

Per limitare al mimino i disagi, e in accordo con gli enti locali e gli organi di polizia, la Direzione di Tronco ha individuato percorsi alternativi che resteranno attivi fino alla riapertura del tratto.

In particolare, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà rientrare sulla A7 alla barriera di Genova ovest.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-dalle 00:00 alle 4:00, chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce, per il transito di trasporti eccezionali. In alternativa, per gli utenti che dalla A10 sono diretti verso la A26, sarà possibile uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona, percorrere la SP456 del Turchino ed entrare in A26 alla stazione di Masone.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che dalla A10 sono diretti verso Alessandria/Gravellona Toce, si consiglia di uscire a Genova Aeroporto, raggiungere Genova ovest e tramite la A7 immettersi in A26 tramite la Diramazione Predosa Bettole;

-chiusura del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure.

Giovedì 28 maggio

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla in entrata per chi è diretto verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia;

-chiusura del tratto compreso Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Milano, per attività di ispezione nelle gallerie “Garbo”, “Monte Moro”, “Zella” e “San Bartolomeo”.

Data la particolare conformazione del tratto, in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. Per limitare al mimino i disagi, e in accordo con gli enti locali e gli organi di polizia, la Direzione di Tronco ha individuato percorsi alternativi che resteranno attivi fino alla riapertura del tratto.

In particolare, chi dal capoluogo ligure è diretto verso Serravalle/Milano, o verso la A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada da Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Gen va, o da Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ovada, percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’, sulla A10.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure.