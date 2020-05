Genova – La Liguria al terzo posto in Italia tra le regioni che hanno registrato il numero maggiore di nuovi contagi da coronavirus.

La tabella diffusa dal Ministero della Salute parla chiaro e getta una luce diversa e ben più nefasta sulla situazione dell’emergenza da contagio.

Dopo la Lombardia, in testa alla poco invidiabile classifica, con 384 nuovi contagi registrati, e il Piemonte, che ne conta 73, è la Liguria a far registrare il dato peggiore con 39 nuovi contagi.

Numeri ben lontani dall’emergenza di qualche mese fa ma che non possono che destare qualche allarme e richiedere la massima attenzione nell’osservanza delle norme per il distanziamento e sull’uso obbligatorio della mascherina se si esce di casa e si cammina per strada ma anche sui mezzi pubblici e negli uffici.

La situazione non è allarmante ma non si possono sottovalutare i rischi di una nuova eventuale impennata dei casi di contagio che potrebbe innescare una nuova escalation di ricoveri e di decessi.