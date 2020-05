Genova – Palazzo Nicolosio Lomellino torna ad aprire le sue porte al pubblico con una apertura speciale da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno.

Il palazzo, tra i più affascinanti palazzi dei Rolli, riaprirà al pubblico dalle 11.00 alle 19.00 con ingressi a numero ridotto e l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione della salute dei visitatori.

Da sabato, dunque, sarà possibile tornare a scoprire le meraviglie del Palazzo che, per l’occasione, presenterà la nuova mostra permanente “Bernardo Strozzi a Genova e in Liguria.

L’esposizione, nata dalla curiosità e dalle numerose richieste del pubblico di approfondire l’opera del maestro del Barocco Genovese, arriva dopo il grande successo della mostra “Bernardo Strozzi 1582/1644 La conquista del colore” che si è conclusa lo scorso gennaio.

Un percorso su pannelli che si snoda dal ponente al levante ligure e che vuole riunire i lavori raccolti nelle collezioni pubbliche ancora oggi visibili in chiese e palazzi.

Dagli esordi a Campo Ligure e in Valle Stura, il percorso si snoda tra gli affreschi della perduta chiesa di San Domenico, oggi Accademia Ligustica di Belle Arti, lo splendido Trionfo di Davide sulla volta di palazzo Branca Doria e gli affreschi con soggetti classici come Enea e Didone a Villa Centurione Carpaneto.

Un importante approfondimento è dedicato al ritrovato affresco del primo piano nobile di Palazzo Nicolosio Lomellino, uno palazzo aperto al pubblico dove è possibile ammirare l’opera a fresco dello Strozzi.

Non mancheranno le opere presenti nei musei civici di Strada Nuova, Palazzo Bianc e Palazzo Rosso, e a Palazzo Spinola di Pellicceria che si avvicinano a modelli caravaggeschi e fiamminghi, le pale d’altare distribuite in città e nel genovesato, tra cui quella dipinta per la cappella del Conservatorio Interiano, ora Banca Carige, quella della chiesa dei Sordomuti e quelle destinate a Borzoli e a Framura.

L’esposizione, realizzata con il supporto e il patrocinio di Regione Liguria e Agenzia InLiguria, sarà visitabile fino a ottobre 2020.

Contestualmente all’apertura del primo piano nobile sarà possibile visitare il meraviglioso giardino segreto, capace di offrire scorci scenografici e giochi prospettici.

Un’apertura in totale sicurezza garantendo il rispetto delle norme e delle misure previste e necessarie: numero ridotto di gruppi, distanziamento tra i singoli visitatori, entrate dilazionate, sanificazione degli spazi e adozione nei necessari dispositivi di protezione personale.

Le visite guidate partiranno nell’atrio del Palazzo dalle 11.15 alle 17.00 ogni trenta minuti. L’ingresso è a numero chiuso, è quindi obbligatoria la prenotazione.

Per la riapertura un biglietto speciale ridotto a 5 euro.

Riduzioni per soci COOP, FAI, TCI, Associazione Culturale GIANO, studenti e insegnanti.