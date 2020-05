Genova – Sono ancora in calo i numeri relativi agli attualmente positivi in Liguria.

I dati forniti dalla Protezione Civile evidenziano un decremento di 105 unità per un totale d 3.362 attualmente positivi.

211 sono i pazienti ricoverati e assistiti in ospedale, 8 in meno rispetto a ieri. Di questi, 13 si trovano ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva (-1).

Scende anche il numero dei pazienti seguiti a domicilio, 934, 116 in meno rispetto alla giornata precedente.

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.217, 19 in più rispetto a 24 ore fa mentre i guariti non più positivi salgono di 114 per un totale di 4.798.

16 sono i nuovi positivi in Liguria, per un totale di 9.603 casi da inizio emergenza.

In 24 ore sono state altre 7 le persone decedute, per un totale 1.443 decessi.