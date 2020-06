Genova – Una “fiammata” nel numero dei nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria con 29 nuove infezioni registrate in una sola RSA, le residenze protette per gli anziani.

A segnalarlo oggi il punto stampa in Regione con il bilancio della situazione per l’emergenza coronavirus in Liguria.

E’ stato lo stesso presidente Toti, commentando il dato dei 52 nuovi casi registrati in Liguria a spiegare che, a far impennare i contagi, è la scoperta di una trentina di casi all’interno della residenza protetta Santa Marta.

Secondo il presidente della Regione, infatti, una paziente dell’istituto è stata ricoverata all’ospedale San Martino di Genova per una frattura e qui, sottoposta a doppio tampone, non avrebbe evidenziato nessun contagio mentre poi, tornata nell’istituto, avrebbe presentato sintomi chiaramente riconducibili al virus e subito dopo sono stati scoperti ben 29 nuovi casi nella stessa RSA.

Una “fiammata” di nuovi casi che sembra contrastare il bilancio positivo degli “zero decessi” registrato nelle ultime 24 ore in Liguria.