Genova – Traffico nel caos nella zona di Brignole per una serie di incidenti avvenuti in un inseguimento di un rapinatore.

L’uomo, un 33enne, ha rapinato un mobilificio di corso Europa ed è fuggito su un furgone con un bottino di circa 300 euro.

Sulle sue tracce si è lanciata la polizia che lo ha inseguito sino a bloccarlo in fondo a via Tolemaide, nella zona di Brignole.

Nel tragitto il fuggitivo ha però causato diversi incidenti fortunatamente con danni lievi e un solo ferito non grave.

Il rapinatore è stato arrestato.