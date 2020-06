Genova – E’ ricoverato in codice rosso il giovane di 17 anni che questa notte è stato investito da una moto in via Soliman, a Sestri Ponente.

Intorno all’1.20 il giovane stava portando fuori il cane quando, per cause ancora da verificare, è stato travolto da una moto.

L’impatto violento ha sbalzato il ragazzo e il motociclista.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il 17enne trasportandolo in massima urgenza all’ospedale Galliera di Genova.

Ferito anche il motociclista che si trova al Villa Scassi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e nelle prossime ore stabiliranno la dinamica dell’incidente.