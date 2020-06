Genova – “Ho scritto al commissario per Alitalia, Patuanelli, chiedendo che la compagnia di bandiera italiana che è stata salvata diverse volte con il denaro pubblico dei Contribuenti, dia il proprio contributo per la ripartenza della Liguria”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso del consueto punto stampa sull’emergenza coronavirus.

Il presidente Toti e il sindaco Bucci hanno firmato una lettera al rappresentante del Governo per chiedere più impegno per gli scali regionali come Genova – che è il primo porto d’Italia ma è anche punto di partenza per le vacanze – perché “diano una mano”.

“Abbiamo investito molto denaro pubblico perché fosse una compagnia di bandiera – ha spiegato Toti – Credo che sia intollerabile che non si sappia ancora quale sia la programmazione delle prossime settimane e non siano ancora aumentati i voli per Roma visto che ne è rimasto solo”.