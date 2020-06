Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, per il cedimento improvviso di parte della copertura del tetto del supermercato Pam di via don Giovanni Verità, nel quartiere di Voltri.

Raffiche di vento (nessuna tromba d’aria è stata avvistata) hanno fatto cedere il materiale che tiene collegate le lastre di Eternit che coprono la struttura e parte delle stesse è volato in strada e su alcuni edifici nelle vicinanze.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, nessuno transitava per strada e il materiale strappato dal vento non ha colpito nessuno.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura, evitando altri sganciamenti, ed hanno bagnato la copertura per evitare che le fibre di amianto, presenti in molti altri edifici della zona nel silenzio generale, volassero procurando pericolo per la popolazione.

Questa mattina è previsto un nuovo sopralluogo per verificare le condizioni della copertura e stabilire l’eventuale pericolo.

Resta la perplessità dei residenti che denunciano da tempo la presenza di materiali potenzialmente pericolosi in diverse strutture della zona senza che le Istituzioni intervengano.