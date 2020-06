Genova – La Movida si riprende la spiaggia di Boccadasse e lo fa senza usare la mascherina e il distanziamento sociale che resta ancora l’arma più forte contro il coronavirus.

Le scene viste e riprese questa sera preoccupano e non poco quanti ancora cercano di usare cautela nel riprendere la vita di tutti i giorni e probabilmente dovrebbero preoccupare anche chi l’emergenza coronavirus sta cercando di farla rientrare.

La spiaggia di Boccadasse è tornata a riempirsi come è giusto che sia ma in troppi hanno preso alla leggera le raccomandazioni anti contagio e così le mascherine sono sparite quasi del tutto, i gruppi di persone si sono allargati e le distanze sono diventate una “questione soggettiva”.

Intorno all’ora di cena la situazione è “esplosa” e qualcuno ha anche chiamato le forze dell’ordine ma, di divise, non se ne sono viste.

Eppure le sanzioni da dare sarebbero state molte o, quantomeno, si poteva cercare di riportare la situazione nei giusti binari perché Movida e sicurezza non sono necessariamente nemiche.

I titolari dei locali ci hanno provato, anche al di là del loro compito legalmente previsto, ma una buona fetta di giovani ha preferito fare di testa propria o di non usarla proprio.

E allora la memoria ritorna alle foto della spiaggia invasa dalle persone che hanno destato tanto scalpore all’inizio dell’epidemia. La speranza è che non si tratti di un nuovo segnale negativo.