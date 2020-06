Montoggio – Molta paura ma fortunatamente nessuna ferita grave per gli occupanti dei due veicoli che si sono scontrati frontalmente nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la strada che collega Montoggio e Laccio, nell’entroterra genovese.

Per cause ancora da accertare i due veicoli si sono scontrati con un forte impatto ma non si sono registrati feriti gravi.

All’arrivo dei vigili del fuoco le persone nelle auto erano già scese in modo autonomo e non è stato necessario l’arrivo dell’ambulanza.