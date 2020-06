Genova – Nessun nuovo paziente contagiato da coronavirus-covid19 all’ospedale San Martino da ben 4 settimane. Un segnale che viene letto positivamente da Matteo Bassetti, responsabile della clinica di Malattie Infettive del policlinico e in prima linea contro il coronavirus dall’inizio dell’emergenza.

“I numeri sono incoraggianti ma non devono far scendere certamente l’attenzione sulle misure di distanziamento fisico, mascherina laddove serve e lavaggio delle mani – ha spiegato Bassetti – Mi pare che i numeri dimostrino che il virus ha perso forza non abbiamo più i ricoveri gravi che arrivavano dal pronto soccorso”.

Secondo il professor Bassetti: “nel giro di qualche settimana possiamo arrivare all’indice di contagi zero, ai ricoveri zero ci siamo già arrivati”.

Ad essere particolarmente importante – secondo Bassetti – l’assenza di nuovi ricoveri per coronavirus-covid-19 ma anche e soprattutto il fatto che i nuovi contagi: “per la stragrande maggioranza dei casi riguardano soggetti asintomatici, per cui anche se continuano a esserci nuovi contagi, non vuol dire che ci sono nuovi ricoveri”.

“Non avere nuovi ricoveri è il parametro più importante – ha concluso Bassetti – Al San Martino abbiamo un solo paziente in terapia intensiva, conto entro la settimana prossima di dire che anche il San Martino ha una rianimazione covid free”.

Sulla conta dei decessi, che prosegue inesorabile, il professor Matteo Bassetti chiarisce che: “si tratta di pazienti ricoverati anche mesi fa”.

Quindi, di fatto, secondo le dichiarazioni del virologo, morti causate da infezioni avvenute molto tempo fa.