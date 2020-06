Genova – E’ in atto l’atteso peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria. Le precipitazioni stanno interessando il Ponente della regione ma i fenomeni si estenderanno gradualmente anche al resto del territorio.

Alla luce delle valutazioni sulla situazione in atto e delle ultime uscite modellistiche Arpal ha prolungato per alcune zone l’allerta meteo gialla per temporali.

Questa la nuova scansione:

Ponente ed entroterra di ponente (zone A, D) confermata la chiusura dell’allerta alle 20.00 di oggi, sabato 13 giugno.

Centro ed entroterra di levante (Zone B, E) allerta prolungata fino alle 8 di domani, domenica 14 giugno.

Levante (zona C) allerta prolungata fino alle 11.00 di domani, domenica 14 giugno.

L’allerta interessa i bacini piccoli e medi di tutte le zone.

La Liguria è interessata da una nuova perturbazione che la attraverserà da Ponente a Levante. Da questa mattina sono in atto precipitazioni con intensità generalmente moderate, in particolare nel savonese; localmente, però, si sono registrati fenomeni temporaleschi di intensità forte o molto forte. I dati (aggiornati alle 13) segnalano la pioggia caduta alla stazione Omirl di Verzi Loano dove in un’ora la cumulata è stata di ben 91.6 millimetri (55.2 in 30 minuti, 33 in 15 e 13 in 5 minuti con una cumulata totale di 138.6 millimetri). Queste precipitazioni hanno provocato la fuoriuscita nella sezione a monte del torrente Nimbalto a Loano. Altre cumulate orarie di rilievo sono quelle di Colle del Melogno (64.8 millimetri), Mallare (40.2), Monte Settepani (39.0), Ferrania (37.4). Rovesci e temporali anche forti interessano ora il resto dell’entroterra savonese e l’imperiese mentre, nelle prossime ore, coinvolgeranno anche il centro della regione e, poi il Levante dove indugeranno fino alla tarda mattinata di domani, domenica 14 giugno. I fenomeni saranno, invece, in esaurimento a Ponente dalla serata di oggi, sabato 13.

Ecco i fenomeni più importanti indicati nell’avviso meteorologico emesso questa mattina da Arpal:

Oggi, sabato 13 giugno. Il passaggio di una perturbazione porta rovesci e temporali forti e persistenti associati a precipitazioni di intensità generalmente moderata su AD in estensione nelle prossime ore alle restanti zone (BCE).

I quantitativi cumulati di pioggia a fine giornata saranno ovunque significativi ed i fenomeni saranno in esaurimento la sera a Ponente. Venti a tratti forti nelle ore centrali con raffiche da Sud, Sud-Est 50-60 km/h sui crinali di tutte le zone e sui capi esposti di A.

Domani, domenica 14 giugno. Piogge, rovesci e temporali sul centro-Levante in esaurimento. Su BE le piogge cesseranno già nelle ore notturne ma la probabilità di rovesci e temporali forti resterà elevata fino alle prime ore del mattino; su C sono attese piogge moderate nella notte con cumulate complessive che raggiungeranno valori elevati e possibili rovesci o temporali forti fino alla tarda mattinata.

Ecco la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.