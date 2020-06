Genova – Sono stati rimossi dalla polizia locale su richiesta dell’assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli, i cartelli affissi da un locale di Pegli che avvisavano che l’uso delle stesse era riservato ai clienti del locale.

Dal Comune fanno sapere che le panchine non sarebbero mai state “affidate” al locale ma il tutto sarebbe frutto di un fraintendimento a seguito della richiesta del Bar di avere un dehor dove si trovano le panchine. Richiesta in linea con le disposizioni del Comune che prevede un temporaneo permesso per compensare le perdite di spazi commerciali per effetto delle nuove norme legate all’emergenza coronavirus-covi19.

La richiesta prevedeva in realtà la riorganizzazione temporanea degli spazi ma non è stata approvata.

L’iniziativa dei cartelli, insomma, sarebbe frutto di un errore cui l’assessore ha posto rimedio appena informata dell’accaduto.