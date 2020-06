Genova – Sono 1.914 i pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Liguria.

Un calo lento ma costante che nel corso delle ultime 24 ore ha fatto segna un -39 rispetto ai dati del giorno precedente.

Scende il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, 11 in meno rispetto a ieri per un totale di 78 persone, di cui 2 in Terapia Intesiva, quest’ultimo dato stazionario rispetto al giorno precedente.

Gli asintomatici calano di 28 unità per un totale complessivo di 1.836 casi di cui 164 (+7) in isolamento domiciliare.

Aumentano i guariti. Nelle ultime 24 ore altre 39 persone sono risultate negative al doppio tampone per un totale di 6.448.

Altri 4 nuovi casi portano il totale contagi da Covid a 9.889.

4 i decessi registrati per un totale di 1.527.

Tamponi = 129.249 (+1.336)

Di seguito il dettaglio delle singole Asl:

Ospedalizzati:

Asl1 = 9 (1 UTI)

Asl2 = 17

Asl3 Villa Scassi = 20

San Martino = 9 (1 UTI)

Galliera = 10

Asl4 = 7

Asl5 = 6

Positivi per provincia:

IM = 202 (-16)

SV = 264 (-19)

GE = 1.387 (-4)

SP = 59 (+0)

non assegnati = 2 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 391

Asl1 = 62

Asl2 = 94

Asl3 = 145

Asl4 = 45

Asl5 = 445