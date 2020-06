Genova – Una famiglia di cinghiali che passeggia tranquillamente nel cantiere per la costruzione del nuovo ponte. Il curioso fuori programma è stato filmato mentre gli addetti cercavano di allontanare, senza spaventarli troppo, il gruppetto di animali composto da una mamma, una cucciolata e da alcuni esemplari molto giovani.

Una situazione potenzialmente pericolosa per gli operai, considerando l’aggressività delle femmine con cuccioli, ma anche per gli stessi cinghiali che potevano essere investiti dalle macchine operatrici che lavorano febbrilmente nel cantiere.

Dopo un veloce inseguimento il gruppetto di cinghiali si è allontanato in tutta sicurezza.