Genova – Un uomo armato di pistola terrorizza le coppiette che si appartano nella zona del Parco del Peralto. All’inizio si trattava di un tam-tam tra i frequentatori della zona ma ora ci sarebbero le denunce di alcuni giovani che hanno chiamato le forze dell’ordine subito dopo essere stati minacciati.

I racconti sono tutti simili: la coppia era ferma in una piazzola quando, improvvisamente, è comparso un uomo armato di pistola al finestrino e puntando l’arma contro le persone all’interno ha intimato di andare via subito o avrebbe sparato.

Una minaccia pronunciata con tono fermo e deciso e che ha sempre sortito il risultato atteso: le coppie hanno acceso il motore e sono fuggite.

Alcuni hanno chiamato il 112 appena raggiunto un punto abbastanza sicuro, la maggior parte, sembra, ha preferito evitare denunce e segnalazioni.

Le chiamate hanno sempre dato le stesse indicazioni sul responsabile: uomo, mezza età, vestito di scuro e con un cappuccio sulla testa.

L’arma sarebbe piccola ma comunque vera e non una imitazione ed è sempre stata puntata contro le persone all’interno della vettura, a dimostrare l’intenzione di fare fuoco se non si da retta all’invito pronunciato in modo perentorio.

Le indagini non hanno portato a risultati sino ad ora ma le forze dell’ordine presidiano la zona, anche con appostamenti, e stanno verificando registrazioni video di telecamere della zona e gli schedari delle persone che vivono nella zona e che hanno un’arma da fuoco registrata.

L’ipotesi più accreditata è infatti quella di un residente della zona che potrebbe avere dei motivi per cacciare le coppiette da un terreno, da una zona, o addirittura da una proprietà.

In questo caso il responsabile potrebbe finire nei guai in brevissimo tempo.

Nel caso di un guardone con il gusto di terrorizzare le coppiette, invece, la questione potrebbe farsi più complessa e le indagini potrebbero richiedere più tempo ma le ore di libertà dell’uomo sono comunque contate.