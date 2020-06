Genova – Prosegue a senso unico alternato la circolazione sul tratto di via Semini inondato ieri da una perdita di gasolio fuoriuscito per un guasto dalla ditta Sigemi di San Quirico. Questa mattina nuovo sopralluogo dei tecnici e degli operatori per decidere gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza della strada che verrà scarificata e riasfaltata per poter essere riaperta completamente.

Sopralluogo anche all’interno dell’azienda per le verifiche sul malfunzionamento della valvola che ha rilasciato il getto di carburante nebulizzato direttamente sul tratto di strada e mentre passavano automobili.

L’incidente sarebbe stato causato da un guasto che ha permesso all’aria compressa usata per pulire una condotta in arrivo dal Piemonte, di fuoriuscire insieme a residui di gasolio.

Non più di 500 litri di carburante secondo le prime stime ma comunque in grado di causare danni all’ambiente circostante e soprattutto al piccolo corso d’acqua che scorre nelle vicinanze.

Ieri gli addetti alla sicurezza dell’azienda hanno posizionato panne assorbi idrocarburi e materiale assorbente sulla strada e sul terreno interessato dalla perdita e anche oggi proseguiranno le operazioni di bonifica.

Resta la perplessità dei tanti automobilisti che percorrono la strada e che hanno visto le immagini del getto di carburante nebulizzato che raggiungeva la strada e le auto di passaggio.

Ci si domanda cosa sarebbe successo se il carburante avesse preso fuoco e se la presenza degli impianti di stoccaggio a così breve distanza dalla strada a forte percorrenza sia “sicura”.