Triora – Un forte boato e una nuvola di polvere che si alza dai resti di un’abitazione. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito e nessun pericolo reale per le persone nel celebre borgo dell’entroterra di Imperia dove, la scorsa notte, è crollata parte di un edificio disabitato in via del Poggio.

Il forte rumore ha fatto scattare l’emergenza nel paese e in molti si sono riversati in strada per capire cosa fosse accaduto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i tecnici del Comune ed è stato accertato che il crollo ha riguardato un’abitazione disabitata da tempo.

A crollare parte del tetto, forse a causa di una infiltrazione d’acqua.

In corso gli accertamenti del caso ma non risultano feriti o danni particolari. Resta il dispiacere di un borgo di grande pregio e di grande attrazione turistica che vede distrutto parte del proprio patrimonio abitativo.