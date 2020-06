Alaska – Il Magic Bus di Into the Wild è stato rimosso dalla guardia nazionale dell’Alaska con la motivazione di essere troppo pericoloso e causa di mille problemi con i tanti curiosi intenzionati a passare la notte all’interno.

La notizia rimbalza sul web dove la leggendaria storia (vera) di Christopher McCandless e del suo viaggio sino allo sperduto pullman nei territori selvaggi dell’Alaska continua ad avere un forte seguito.

Reso celebre dal film di Sean Penn Into the Wild – Nelle terre selvagge (2007), il Magic Bus è l’ultimo rifugio dello sfortunato protagonista della storia che, alla ricerca del selvaggio più estremo, finisce per perdere la vita una volta divenuto incapace di mettersi in salvo.

Un finale tragico per una vita improntata al viaggio e alla “fuga” da una società che evidentemente sta “stretta” a molti.

Il Bus è stato portato via perché meta di troppi turisti alla ricerca della vita selvaggia di Into the Wild e fonte di molti problemi legati ad eccessi ma anche all’impreparazione con cui molti affrontano il “Wild”