Genova – Scale mobili ferme da anni, ascensore fermo in attesa di intervento da giorni e scale invase dalle piante e dalla sporcizia. E’ il biglietto da visita della stazione della metropolitana di Di Negro che, secondo le denunce degli utenti, versa in condizioni di abbandono da tempo.

Le lamentele riguardano soprattutto la conservazione dei luoghi, con una vera e propria jungla che sta crescendo sulle scale di ingresso, e nella quale avrebbero preso dimora insetti piuttosto fastidiosi e pericolosi come le zecche.

La sporcizia – certamente qui la responsabilità è condivisa con gli utilizzatori – è ormai una costante ma gli utenti denunciano anche il blocco delle scale mobili e, recentemente, anche dell’ascensore, con gravissimi disagi per chi è costretto in carrozzina o per le mamme con passeggino.