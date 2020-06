Genova – Il sole tramonta e le code sulle autostrade della Liguria sono ancora lì. Automobilisti inferociti per i disagi subiti in ore di code sulle autostrade della Liguria, nel caos da ore per il “rientro” dopo il fine settimana.

A rendere ancora più caotica la situazione le decine di cantieri aperti sulle autostrade della Liguria e che restringono le corsie e provocano scambi di carreggiata continui.

Code sulla A10 Genova – Ventimiglia, tra Orco Feglino e Savona e tra Varazze e lo svincolo con la A26 Voltri – Gravellona Toce.

Code sulla A26 anche tra l’allacciamento della A10 e Masone in direzione nord

Code sulla A12 Genova – Livorno tra Recco e Genova Ovest

Furibonde le protesta sui social con centinaia di post con foto e filmati di un rientro da incubo sulle Autostrade della Liguria