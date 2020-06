Genova – E’ saltato a piedi uniti su un’auto della Municipale e ha sfasciato il parabrezza l’uomo di 33 anni denunciato ieri sera dagli agenti della Locale per danneggiamento.

Ieri sera, intorno alle 21.15, in via Pindemonte, a Certosa, il 33enne in stato di ebbrezza si è avvicinato all’auto del V Distretto territoriale della Polizia Locale e ci è saltato sopra a piedi uniti, sfasciando il vetro del parabrezza.

L’uomo si è poi allontanato, seguito nei lupo spossamenti attraverso le telecamere monitorate dal personale della sala operativa del Corpo mentre sul posto arrivavano le pattuglie del reparto Giustizia e del reparto Pronto intervento.

Il 33enne è tornato poco tempo dopo aver compiuto l’atto di vandalismo portando con sé un sacco di patate acquistato nel frattempo.

Fermato non senza fatica, l’uomo è stato trasferito in Questura per stabilirne l’identità, visto che era privo di documenti.

Una volta in Questura si è scoperto che il 33enne ha precedenti per lesioni, ingiurie e minacce.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e sanzionato per ubriachezza manifesta.