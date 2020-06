Genova – Continua a calare il numero degli attualmente positivi in Liguria.

Attualmente i contagiati da Coronavirus in regione sono 1.594, 61 in meno rispetto al giorno precedente.

Gli asintomatici attualmente sono 1.535, 59 in meno rispetto al giorno precedente.

Scendono anche gli ospedalizzati, 2 in meno per un totale di 59 ricoverati, di cui 1 in Terapia Intensiva.

191 persone sono in isolamento domiciliare (+4); in 24 ore altri 66 guariti con doppio tampone negativo per un totale di 6.789.

Altri 3 i decessi registrati per un totale di 1.550 da inizio emergenza.

A far preoccupare però è il numero dei nuovi positivi che ogni giorno fa segnare un incremento, seppur minimo.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 8 i nuovi casi, per un totale di contagiati da inizio emergenza che si attesta a 9.933.

Test effettuati 137.579 (+932).

Ecco i dati delle singole Asl:

Positivi in Liguria

Savona 213

La Spezia 51

Imperia 171

Genova 115

Altro/in fase di verifica 1

Totale 1.594

Ospedalizzati

ASL1 11 (Uti 1)

ASL2 14

Ospedale Policlinico San Martino 8

Ospedale Evangelico 0

Ospedale Galliera 5

Asl 3 Villa Scassi 11

Asl 3 Gaslini 0

Asl 3 Gallino 0

Asl 3 Micone 0

Asl 3 Colletta 0

Asl 4 Sestri Levante 5

Asl 4 Lavagna 0

Asl 5 5