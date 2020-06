Genova – Continuano i disagi lungo l’autostrada A10.

Dopo l’incendio a un camion che ha paralizzato la viabilità autostradale dalle 7.00 di questa mattina, sette chilometri di coda sono attualmente segnalati tra Arenzano e il bivio con la Complanare di Savona.

Poco dopo le 7.00 di questa mattina, un piccolo camion frigo che stava percorrendo il tratto autostradale ha preso fuoco, per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, insieme agli uomini della Stradale e ai tecnici di Autostrade.

Per consentire l’intervento di soccorso in sicurezza, è stato necessario chiudere il tratto in entrambe le direzioni.

Intorno alle 11.45 il tratto tra Varazze e Albisola è stato riaperto in direzione Savona; alle 13.30 è stato riaperto in direzione Genova.

Al momento si transita su una corsia per senso di marcia.

Pesanti ripercussioni anche alla viabilità ordinaria, fortemente congestionata già dalle prime ore della mattinata.