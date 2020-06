Genova – E’ di un solo nuovo contagio e di 40 guariti il bilancio ligure circa l’emergenza Coronavirus riferito alle ultime 24 ore .

I pazienti attualmente positivi scendono di 41 unità per un totale di 1.536; di questi, 60 sono ospedalizzati (-2) mentre una sola persona si trova ricoverata in Terapia Intensiva.

201 sono le persone in isolamento domiciliare (+8) mentre 40 nuovi negativi a doppio tampone portano il totale dei guariti a 6.849.

Un nuovo caso di infezione è stato riscontrato nelle ultime 24 ore, per un totale di casi da inizio emergenza di 9.940.

Altri 2 decessi sono stati registrati per un totale di 1.555 vittime. La differenza rispetto a ieri, tuttavia, indica un totale di altri 4 decessi, questo perché sono stati aggiunti due tamponi su cadavere in una voce a parte.

Tamponi = 139.910 (+1.216)

Di seguito il dettaglio delle singole Asl.

Per quanto riguarda i dati di seguito riportati, a partire dalla giornata odierna vengono riportati per residenza o domicilio e non più per collocazione. Questo rende impossibile il raffronto con i dati della giornata di ieri.

Ospedalizzati:

Asl1 = 9 (1 UTI)

Asl2 = 9

Asl3 Villa Scassi = 13

San Martino = 8

Galliera = 10

Asl4 = 6

Asl5 = 5

Positivi per provincia:

IM = 145

SV = 166

GE = 1014

SP = 22

Residenti fuori regione = 31

Altro / in fase di verifica = 158

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 426

Asl1 = 74

Asl2 = 84

Asl3 = 135

Asl4 = 67

Asl5 = 66